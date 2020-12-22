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Роспотребнадзор рассказал о состоянии привитых вакциной «ЭпиВакКорона»
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор рассказал о состоянии привитых вакциной «ЭпиВакКорона»

Кирилл Николаев

Здоровье

Первым компонентом вакцины «ЭпиВакКорона» в рамках пострегистрационных испытаний привили 2194 добровольца старше 18 лет и 150 человек старше 60 лет. Об этом во вторник, 22 декабря, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что все добровольцы чувствуют себя хорошо. Нежелательных последствий выявлено не было, сообщает РИА Новости.

Напомним, российскую вакцину «ЭпиВакКорона» разработал центр «Вектор». Она была зарегистрирована 13 октября.

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Роспотребнадзорвакцинадобровольцы
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