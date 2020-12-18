Роспотребнадзор оценил эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» при мутации COVID-19

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

При разработке вакцины «ЭпиВакКорона» учитывались возможные мутации коронавируса. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что новый коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций. Большинство известных геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен.

При разработке «ЭпиВакКороны» специалисты учитывали возможные мутации. Именно поэтому вакцина будет эффективна даже при естественных изменениях вируса, сообщает РИА Новости.

Напомним, российскую вакцину «ЭпиВакКорона» разработал центр «Вектор». Она была зарегистрирована 13 октября.

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