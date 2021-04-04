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Ивица Олич одержал первую победу на посту главного тренера ЦСКА
Фото: Twitter / ЦСКА

Ивица Олич одержал первую победу на посту главного тренера ЦСКА

Илья Ашуров

Спорт

Московский ЦСКА одержал победу в выездном матче против «Тамбова» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске в воскресенье, 4 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.

Счет в матче на 16-й минуте открыл представитель тамбовчан Артем Архипов. На пропущенный гол армейцы ответили двумя точными ударами Николы Влашича (26-я минута) и Саломона Рондона (52-я). Примечательно, что все три мяча были забиты с пенальти.

Таким образом, ЦСКА одержал победу в первом матче под руководством нового тренера, хорвата Ивицы Олича.

На данный момент ЦСКА имеет 43 очка и занимает четвертое место в таблице чемпионата. «Тамбов» расположился на последнем 16-м месте, в активе команды 13 очков.

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РПЛ«Тамбов»ЦСКА
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