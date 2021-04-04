Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дубль Соболева помог «Спартаку» одержать гостевую победу над «Ростовом»
Фото: Спартак-Москва / Twitter

Дубль Соболева помог «Спартаку» одержать гостевую победу над «Ростовом»

Илья Ашуров

Спорт

Столичный «Спартак» победил «Ростов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону в воскресенье, 4 апреля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу спартаковцев.

Счет в матче на 23-й минуте открыл футболист московской команды Виктор Мозес, однако уже через пять минут на табло стало 1:1 — гол в свои ворота забил Павел Маслов. На 32-й минуте усилиями Георгия Махатадзе ростовчане вышли вперед. В самом конце первого тайма Александр Соболев вновь сделал счет равным, он же на 57-й минуте забил решающий гол и принес победу своей команде.

После 24 матчей «Спартак» имеет в своем активе 47 очков и идет на втором месте. Первое место с 48 очками занимает «Зенит», однако у питерской команды еще есть матч в запасе.

Читайте также: Ивица Олич одержал первую победу на посту главного тренера ЦСКА

ФК «Спартак»РПЛФК «Ростов»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в