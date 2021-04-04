Дубль Соболева помог «Спартаку» одержать гостевую победу над «Ростовом»

Фото: Спартак-Москва / Twitter

Столичный «Спартак» победил «Ростов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону в воскресенье, 4 апреля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу спартаковцев.

Счет в матче на 23-й минуте открыл футболист московской команды Виктор Мозес, однако уже через пять минут на табло стало 1:1 — гол в свои ворота забил Павел Маслов. На 32-й минуте усилиями Георгия Махатадзе ростовчане вышли вперед. В самом конце первого тайма Александр Соболев вновь сделал счет равным, он же на 57-й минуте забил решающий гол и принес победу своей команде.

После 24 матчей «Спартак» имеет в своем активе 47 очков и идет на втором месте. Первое место с 48 очками занимает «Зенит», однако у питерской команды еще есть матч в запасе.

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