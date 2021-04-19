ФИФА отказалась поддержать план создания европейской Суперлиги

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Планы учреждения европейской футбольной Суперлиги выходят за рамки международного футбола. Такое мнение высказали в Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее 12 европейских футбольных клубов («Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус») объявили об учреждении нового клубного европейского футбольного турнира. Согласно предлагаемому ими формату, в Суперлиге планируется участие 20 команд.

Европейская Суперлига, по задумке ее создателей, призвана стать альтернативой еврокубкам под эгидой УЕФА с целью повышения качества и интенсивности существующих турниров.

Однако в ФИФА сочли планы создателей Суперлиги «сепаратистскими», а саму европейскую лигу назвали выходящей за пределы международных футбольных структур. В целом ФИФА выражает неодобрение данной инициативы, сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с Болгарией и Польшей.

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