«Реал» обыграл «Барселону» в Эль Класико

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Мадридский «Реал» одержал победу над каталонской «Барселоной» в Эль Класико — одном из самых принципиальных и известных клубных противостояний в мировом футболе.

Встреча на стадионе имени Альфредо ди Стефано в Мадриде в рамках 30-го тура чемпионата Испании по футболу завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче открыл форвард «Реала» Карим Бензема (13-я минута), затем Тони Кроос удачно реализовал штрафной (28-я минута).

Во втором тайме полузащитник «Барселоны» Оскар Мингеса Гарсия отыграл один мяч (60-я минута).

По результатам матча «Реал» с 66 очками вышел на первое место в чемпионате Испании. «Барселона» опустилась на третью строчку турнирной таблицы с 65 баллами.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» победил «Ливерпуль» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

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