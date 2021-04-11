«Реал» обыграл «Барселону» в Эль Класико
Мадридский «Реал» одержал победу над каталонской «Барселоной» в Эль Класико — одном из самых принципиальных и известных клубных противостояний в мировом футболе.
Встреча на стадионе имени Альфредо ди Стефано в Мадриде в рамках 30-го тура чемпионата Испании по футболу завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Счет в матче открыл форвард «Реала» Карим Бензема (13-я минута), затем Тони Кроос удачно реализовал штрафной (28-я минута).
Во втором тайме полузащитник «Барселоны» Оскар Мингеса Гарсия отыграл один мяч (60-я минута).
🏁 FP: @realmadrid 2-1 @FCBarcelona_es— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 10, 2021
⚽ @Benzema 13', @ToniKroos 28'; O. Mingueza 60'#ElClásico | #Emirates pic.twitter.com/8Ym4dv1ddF
По результатам матча «Реал» с 66 очками вышел на первое место в чемпионате Испании. «Барселона» опустилась на третью строчку турнирной таблицы с 65 баллами.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» победил «Ливерпуль» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Читайте также: «Барселона» выступила с заявлением относительно утечки данных по контракту Месси