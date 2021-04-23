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Эстафету олимпийского огня на острове Миякодзима отменили из-за COVID-19
Фото: olympic.org

Эстафету олимпийского огня на острове Миякодзима отменили из-за COVID-19

Кирилл Николаев

Спорт

Эстафета олимпийского огня на острове Миякодзима в префектуре Окинава отменена из-за коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили в организационном комитете олимпийских игр в Токио.

Отмечается, что на острове Миякодзима необходимо принять приоритетные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. В связи с этим проведение эстафеты олимпийского огня невозможно, сообщает «Р-Спорт».

Эстафета олимпийского огня началась 25 марта в японской префектуре Фукусима. Она продлится 121 день до открытия олимпиады. Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

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