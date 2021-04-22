МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских играх

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Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Ильича Чайковского вместо российского гимна на предстоящих Олимпиадах в Токио и Пекине. Об этом сообщила служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос ОКР на использование композиции «Катюша» в качестве музыкального сопровождения для российских спортсменов на ОИ.

Напомним, согласно решению суда, спортсмены из РФ не могут выступать на международных соревнованиях, используя национальную символику.

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