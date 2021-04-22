МОК запретил спортсменам преклонять колено на предстоящих Олимпийских играх

Фото: olympic.org

Участникам летней и зимней Олимпиады в Токио и Пекине запретили выражать поддержку акциям протеста во время соревнований, в том числе вставать на одно колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

Опрос среди спортсменов был проведен в ответ на призыв ослабить правило 50 Олимпийской хартии, которое запрещает любые «демонстрации или политическую, религиозную или расовую пропаганду». В результате опроса более двух третей из 3547 участников голосования выразили мнение, что подобные акции неуместны в ходе соревнований.

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета рекомендовала продолжать следовать правилу Олимпийской хартии, исполком ведомства также поддержал эту рекомендацию.

За выражение любой позиции, кроме нейтральной, в отношении участников ОИ предусмотрены санкции, которые будут уточнены в ближайшие сроки, сообщила пресс-служба МОК.

Напомним, традиция вставать на одно колено появилась из-за движения Black Lives Matter, которое возникло в США после гибели темнокожего Джорджа Флойда. Он скончался после жестокого обращения полицейского в ходе задержания.

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