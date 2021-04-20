СМИ сообщили о завершении проекта футбольной Суперлиги

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Клубы — участники футбольной Суперлиги соберутся для того, чтобы завершить проект. Об этом стало известно во вторник, 20 апреля.

Первыми о выходе из проекта собираются заявить английские клубы «Челси» и «Манчестер Сити». За ними с большой вероятностью последуют и другие, сообщает издание TalkSPORT.

Ранее 12 европейских футбольных клубов («Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус») объявили об учреждении нового клубного европейского футбольного турнира. Согласно предлагаемому ими формату, в Суперлиге планируется участие 20 команд. Представители УЕФА раскритиковали инициативу и заявили, что отстранят от соревнований под своей эгидой тех, кто будет участвовать в турнире.

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