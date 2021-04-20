СМИ: «Челси» и «Манчестер Сити» выйдут из Суперлиги

Фото: twitter.com/chelseafc

Английские футбольные клубы «Челси» и «Манчестер Сити» выйдут из Суперлиги. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщил журналист The Sun Мартин Липтон в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, представители команды «Манчестер Сити» заявили организаторам о решении покинуть турнир. «Челси» также готовит документы о выходе из Суперлиги. Информацию о выходе «Челси» из турнира подтвердило издание The Athletic.

Manchester City pulling out of Super League. City have told organisers they no longer want to be part of the £4.6billion scheme. Chelsea preparing documentation to also withdraw. Full details coming #BallsToTheSuperLeague @SunSport

@TheSunFootball

@TheSun — Martin Lipton (@MartinLipton) April 20, 2021

Ранее 12 европейских футбольных клубов («Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус») объявили об учреждении нового клубного европейского футбольного турнира. Согласно предлагаемому ими формату, в Суперлиге планируется участие 20 команд. Представители УЕФА раскритиковали инициативу и заявили, что отстранят от соревнований под своей эгидой тех, кто будет участвовать в турнире.

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