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СМИ: «Челси» и «Манчестер Сити» выйдут из Суперлиги
Фото: twitter.com/chelseafc

СМИ: «Челси» и «Манчестер Сити» выйдут из Суперлиги

Кирилл Николаев

Спорт

Английские футбольные клубы «Челси» и «Манчестер Сити» выйдут из Суперлиги. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщил журналист The Sun Мартин Липтон в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, представители команды «Манчестер Сити» заявили организаторам о решении покинуть турнир. «Челси» также готовит документы о выходе из Суперлиги. Информацию о выходе «Челси» из турнира подтвердило издание The Athletic.

Ранее 12 европейских футбольных клубов («Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус») объявили об учреждении нового клубного европейского футбольного турнира. Согласно предлагаемому ими формату, в Суперлиге планируется участие 20 команд. Представители УЕФА раскритиковали инициативу и заявили, что отстранят от соревнований под своей эгидой тех, кто будет участвовать в турнире.

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