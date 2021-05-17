Участок Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК введут на год раньше

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Восточная хорда Карта всех событий

Строительные работы на участке от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве завершат в этом году. Об этом заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 17 мая.

— Здесь в основном завершены работы по монтажу пролетных строений через железнодорожные пути МЦД-2, также завершена развязка на пересечении с Новохохловской улицей, проведена реконструкция Новохохловской улицы — порядка двух километров... На данном участке по поручению мэра, несмотря на то что у нас контактные сроки ввода объекта в 2022 году, данный участок будет введен уже в этом году, — рассказал руководитель ведомства.

Участок позволит разгрузить Рязанский и Волгоградский проспекты, а также шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и ТТК, приводит слова Рафика Загрутдинова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Юго-Восточную хорду закончили строить более чем на 40 процентов.

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