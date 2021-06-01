«Знаковое место»: в столице появится сквер Московского Метро
Сквер Московского Метро появится в столице. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 1 июня.
— Это знаковое место — именно здесь пересекаются прошлое и настоящее метрополитена. В 1935 году тут открылась одна из первых станций — «Сокольники» — Сокольнической линии и вышел первый поезд, а в следующем году заработает одноименная станция Большого кольца, — рассказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.
Уточняется, что пройтись по скверу можно будет между Сокольнической площадью и площадью Сокольническая Застава. Там появятся зоны отдыха, а мощение дорожек и декорирование вентиляционных киосков метро выполнят из красного клинкерного кирпича, отмечается в Telegram-канале департамента.
Ранее сообщалось, что площади Чайковского и Галины Улановой появятся в Москве.
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