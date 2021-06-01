Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Знаковое место»: в столице появится сквер Московского Метро
Фото: предоставлено пресс-службой Москомархитектуры

«Знаковое место»: в столице появится сквер Московского Метро

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Сокольническая площадьКарта всех событий

Сквер Московского Метро появится в столице. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 1 июня.

— Это знаковое место — именно здесь пересекаются прошлое и настоящее метрополитена. В 1935 году тут открылась одна из первых станций — «Сокольники» — Сокольнической линии и вышел первый поезд, а в следующем году заработает одноименная станция Большого кольца, — рассказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Уточняется, что пройтись по скверу можно будет между Сокольнической площадью и площадью Сокольническая Застава. Там появятся зоны отдыха, а мощение дорожек и декорирование вентиляционных киосков метро выполнят из красного клинкерного кирпича, отмечается в Telegram-канале департамента.

Ранее сообщалось, что площади Чайковского и Галины Улановой появятся в Москве.

Читайте также: Сергей Собянин удвоил размер субсидии на покупку электромобилей для такси и каршеринга

московское метроМаксим Ликсутовстоличные скверы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Михаил Стриханов
Михаил Стриханов

Быть инженером престижно

Все мнения
О проекте