«Знаковое место»: в столице появится сквер Московского Метро

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Россия, Москва, Сокольническая площадь Карта всех событий

Сквер Московского Метро появится в столице. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 1 июня.

— Это знаковое место — именно здесь пересекаются прошлое и настоящее метрополитена. В 1935 году тут открылась одна из первых станций — «Сокольники» — Сокольнической линии и вышел первый поезд, а в следующем году заработает одноименная станция Большого кольца, — рассказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Уточняется, что пройтись по скверу можно будет между Сокольнической площадью и площадью Сокольническая Застава. Там появятся зоны отдыха, а мощение дорожек и декорирование вентиляционных киосков метро выполнят из красного клинкерного кирпича, отмечается в Telegram-канале департамента.

Ранее сообщалось, что площади Чайковского и Галины Улановой появятся в Москве.

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