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Площади Чайковского и Галины Улановой появятся в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Площади Чайковского и Галины Улановой появятся в Москве

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Проектируемый проезд № 1266 Карта всех событий

Более 20 улиц, площадей и проектируемых проездов в столице, у которых не было названий, получили свои наименования. Постановление об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 1 июня.

Так, в честь футболиста Эдуарда Стрельцова и тренера Виктора Маслова проектируемым проездам № 1266 и 1267 в Даниловском районе около стадиона «Торпедо» присвоили названия: улица Эдуарда Стрельцова и улица Виктора Маслова.

Имя композитора Петра Чайковского получила площадь вдоль Садового кольца между Поварской и Большой Никитской улицами. Кроме того, перед кинотеатром «Иллюзион» около пересечения Яузской и Николоямской улиц и Большого Ватина переулка площади присвоили имя балерины Галины Улановой.

Также в районе Ново-Переделкино проектируемый проезд № 636 получил название Бархатного переулка. А в районе Раменки продлили Раменский бульвар. Сквер около Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне получил название сквера Героев-Нефтяников.

Сквер Московских энергетиков появился перед центральным клиентским офисом ПАО «Россети Московский регион» на улице Вавилова. Сквер между домами 33 и 35 на Боровском шоссе получил название «Борец» в честь расположенной рядом одноименной спортивной школы.

Также между улицами Белореченской и Совхозной в Люблине появился Люблинский сквер. В честь ученой Пелагеи Вершиловой безымянная площадь около примыкания улицы Гамалеи к улице Академика Ермольевой получила название площади Академика Вершиловой.

Площадь, расположенную недалеко от музея хоккейной славы на Автозаводской улице, дом 23, корпус 3, назвали в память о хоккеисте Валерии Харламове. Об остальных новых названиях улиц и площадей можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал об украшении города живыми цветами.

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переименованияСергей СобянинПетр Чайковский
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