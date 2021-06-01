Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин рассказал об украшении города живыми цветами
Фото: Официальный сайт Сергея Собянина

Сергей Собянин рассказал об украшении города живыми цветами

Анастасия Колоскова

Город

Этим летом столицу украсят 54 миллиона цветов разных сортов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

На московских клумбах можно будет полюбоваться розами, гвоздиками, тюльпанами и другими растениями. Всего улицы города украсили цветы более 200 сортов.

Сергей Собянин рассказал об украшении города живыми цветамиФото: Официальный сайт Сергея Собянина

— Цветочные ковры на площадях, улицах, в парках и скверах радуют глаз и поднимают настроение. В каждом районе Москвы, — отметил Сергей Собянин.

По словам главы города, через несколько дней на многих улицах Москвы появятся кашпо с цветами, выращенными в теплицах.

Сергей Собянин рассказал об украшении города живыми цветамиФото: Официальный сайт Сергея Собянина

Он подчеркнул, что Москва является самым зеленым мегаполисом в мире. Почти половину площади города (49 процентов) занимают скверы, парки и природные территории.

— А цветы добавляют много ярких, сочных красок в его неповторимый облик, — заключил Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин открыл Дворец бракосочетания на Бутырской улице.

Читайте также: Сергей Собянин поблагодарил столичных пожарных и спасателей за работу

цветыСергей Собянинулицы Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраним имена героев вместе

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Золотое здоровье мигрантов

Все мнения
О проекте