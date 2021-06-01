Сергей Собянин рассказал об украшении города живыми цветами

Фото: Официальный сайт Сергея Собянина

Этим летом столицу украсят 54 миллиона цветов разных сортов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

На московских клумбах можно будет полюбоваться розами, гвоздиками, тюльпанами и другими растениями. Всего улицы города украсили цветы более 200 сортов.

Фото: Официальный сайт Сергея Собянина

— Цветочные ковры на площадях, улицах, в парках и скверах радуют глаз и поднимают настроение. В каждом районе Москвы, — отметил Сергей Собянин.

По словам главы города, через несколько дней на многих улицах Москвы появятся кашпо с цветами, выращенными в теплицах.

Фото: Официальный сайт Сергея Собянина

Он подчеркнул, что Москва является самым зеленым мегаполисом в мире. Почти половину площади города (49 процентов) занимают скверы, парки и природные территории.

— А цветы добавляют много ярких, сочных красок в его неповторимый облик, — заключил Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин открыл Дворец бракосочетания на Бутырской улице.

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