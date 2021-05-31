Сергей Собянин поблагодарил столичных пожарных и спасателей за работу

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр столицы Сергей Собянин в День пожарной охраны Москвы поблагодарил пожарных и спасателей города за работу и профессионализм. Об этом глава города написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 31 мая.

Мэр напомнил, что Александр I 31 мая 1804 года издал указ о создании в Москве профессиональной пожарной охраны.

Сергей Собянин рассказал, что многие работают в пожарных гарнизонах семьями. Так, начальник 216-го отряда Иван Потеруха, почетный пожарный Москвы, состоит на службе почти 40 лет. В пожарной охране служат также его сын и дочь.

Кроме того, глава города поделился историей Дениса Ромазанова, который профессионально занимался мотоспортом, а теперь состоит в пожарно-спасательной мотогруппе.

— Спасибо вам за мужество и профессионализм! — написал столичный мэр.

Он добавил, что в Москве каждый день на дежурстве находятся свыше 1,5 тысячи пожарных и спасателей.

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