Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных спасателей с Днем пожарной охраны Москвы, который отмечается 31 мая.

Он отметил, что истории профессиональной пожарной охраны столицы более двух веков.

— Благородное дело и славные традиции многих поколений огнеборцев сегодня продолжает многотысячный пожарно-спасательный гарнизон столицы, — пояснил заммэра.

Бирюков рассказал, что на сегодняшний день пожарная охрана — это служба экстренного реагирования, современная и слаженная система с новейшим оборудованием и техникой. Главным ее достоянием были и остаются люди — профессионалы своего дела.

Заместитель мэра добавил, что задача пожарных зачастую состоит не только в том, чтобы помочь тем, кто в беде, но и предотвратить несчастный случай.

— Сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона проводится колоссальная профилактическая работа. Результат этого системного труда — ежегодное снижение числа пожаров, — подчеркнул Бирюков.

В столице за последние десять лет из пожаров спасено свыше 14 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Читайте также: Комплекс городского хозяйства Москвы назвал места археологических находок в городе