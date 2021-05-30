Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Комплекс городского хозяйства Москвы назвал места археологических находок
Фото: «Вечерняя Москва»

Комплекс городского хозяйства Москвы назвал места археологических находок

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Вознесенский переулок Карта всех событий

Столичные археологи за последние десятилетие обнаружили около 60 тысяч артефактов. Часто их находят во время работ по благоустройству. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Например, десятки медных монет XVIII века обнаружили в Вознесенском переулке. А в Соймоновском проезде – кремневый наконечник дротика эпохи неолита.

Кроме того, костяную шахматную фигуру времен Ивана Грозного нашли при замене газовых коммуникацией на улице Пречистенка, а у Сретенского монастыря — надгробие жены соратника Петра I князя Прозоровского, Анны Ртищевой.

Сразу двумя находками отмечен 2017 год. Археологи обнаружили два клада времен правления Василия Шуйского и Михаила Романова на улице Нижняя Радищевская.

Ранее были опубликованы документы о нереализованных архитектурных проектах Москвы.

Читайте также: Фундаменты церквей и склеп: какие находки влияли на благоустройство улиц Москвы

археологические находкимузейблагоустройство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте