Комплекс городского хозяйства Москвы назвал места археологических находок

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Россия, Москва, Вознесенский переулок Карта всех событий

Столичные археологи за последние десятилетие обнаружили около 60 тысяч артефактов. Часто их находят во время работ по благоустройству. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Например, десятки медных монет XVIII века обнаружили в Вознесенском переулке. А в Соймоновском проезде – кремневый наконечник дротика эпохи неолита.

Кроме того, костяную шахматную фигуру времен Ивана Грозного нашли при замене газовых коммуникацией на улице Пречистенка, а у Сретенского монастыря — надгробие жены соратника Петра I князя Прозоровского, Анны Ртищевой.

Сразу двумя находками отмечен 2017 год. Археологи обнаружили два клада времен правления Василия Шуйского и Михаила Романова на улице Нижняя Радищевская.

Ранее были опубликованы документы о нереализованных архитектурных проектах Москвы.

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