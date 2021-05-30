Комплекс городского хозяйства Москвы назвал места археологических находок
Столичные археологи за последние десятилетие обнаружили около 60 тысяч артефактов. Часто их находят во время работ по благоустройству. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.
Например, десятки медных монет XVIII века обнаружили в Вознесенском переулке. А в Соймоновском проезде – кремневый наконечник дротика эпохи неолита.
Кроме того, костяную шахматную фигуру времен Ивана Грозного нашли при замене газовых коммуникацией на улице Пречистенка, а у Сретенского монастыря — надгробие жены соратника Петра I князя Прозоровского, Анны Ртищевой.
Сразу двумя находками отмечен 2017 год. Археологи обнаружили два клада времен правления Василия Шуйского и Михаила Романова на улице Нижняя Радищевская.
Ранее были опубликованы документы о нереализованных архитектурных проектах Москвы.
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