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Фундаменты церквей и склеп: какие находки влияли на благоустройство улиц Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Фундаменты церквей и склеп: какие находки влияли на благоустройство улиц Москвы

Евгения Владимирова

Город
Россия, Москва, Большой Златоустинский переулокКарта всех событий

Программа «Моя улица» посвящена благоустройству столичных улиц, дворов и переулков. За время существования данной программы строители обнаружили около 13 тысяч исторических объектов.

Так, в 2018 году во время работ по благоустройству улиц строители обнаружили в Большом и Малом Златоустинских переулках остатки архитектурных сооружений. Сначала в Большом Златоустинском переулке нашли белокаменно-кирпичную кладку. Она располагалась под углом к существующему скверу и частично уходила под него. После завершения работ на месте монастырской стены решили установить объемную сигнацию — фрагмент найденного под землей объекта, который невозможно извлечь полностью. Часть кладки монастыря можно увидеть и сегодня.

В Малом Златоустинском переулке в ходе таких же работ обнаружили фрагменты белокаменно-кирпичной кладки северной галереи церкви Николая Чудотворца в Столпах. Вместе с фрагментом стены археологи обнаружили старинную булыжную мостовую XIX века. В этой же местности нашли чеканные монеты, нательные кресты и литую медную фигурку херувима. Мостовую и стену можно увидеть на том же месте под стеклянным куполом. Специалисты обработали находки специальным составом, чтобы они не пострадали от времени.

Еще один объект, найденный в ходе программы благоустройства, — это церковь Николая Чудотворца «Большой Крест» в районе дома № 21 на Ильинке. Во время раскопок в фундаменте церкви была обнаружена могильная плита XVII века вторичного использования. А к востоку храма также нашли кирпичный склеп, который может датироваться XIX веком. Он был расчищен, но его вскрытие не производилось, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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