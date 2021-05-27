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Опубликованы документы о нереализованных архитектурных проектах Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Опубликованы документы о нереализованных архитектурных проектах Москвы

Юлия Павлушова

Город

Главархив Москвы и Госинспекция по недвижимости опубликовали чертежи и фотографии трех нереализованных архитектурных проектов советского периода. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает Telegram-канал Комплекса экономической политики столицы.

Уточняется, что горожане смогут изучить документы здесь. Речь идет, в частности, о Центральном доме колхозника, который должны были построить по проекту Алексея Щусева.

Кроме того, на Красной площади собирались расположить Пантеон, который должен был стать памятником славы советского народа.

Ранее Главархив рассказал, как в мае 1953 года расширяли ассортимент столичных магазинов.

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архив фотографийархитектура и строительствоГлавархив Москвы
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