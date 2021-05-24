Главархив рассказал, как в мае 1953 года расширяли ассортимент столичных магазинов

Фото: Главархив Москвы

В период «оттепели» на полках столичных магазинов заметно вырос ассортимент детских и бытовых изделий, товаров для кухни.

После войны к 1950-м годам материальное состояние граждан постепенно улучшается. Теперь люди готовы покупать не только продовольственные товары, но и товары широкого потребления. Так и возникла необходимость в увеличении ассортимента. О том, какие товары появились на полках гастрономов, можно узнать из распоряжения Моссовета, хранящегося в Главархиве. А увидеть вещи этих лет можно в новом разделе виртуального музея «Москва — с заботой об истории», посвященном 50–60-м годам прошлого века.

— 29 мая 1953 года, с наступлением политической «оттепели», Моссовет своим распоряжением положил начало процессу по разработке мероприятий по улучшению качества и расширению ассортимента товаров широкого потребления. Согласно этому документу, промышленные предприятия при помощи наращивания своих мощностей должны были в кратчайшие сроки начать выпуск новых товаров и изделий, опираясь на приложенные к распоряжению списки, — рассказал руководитель экспертной группы военных историков Главархива Москвы Михаил Моруков.

Сначала отдел местной промышленности изготавливал образцы новой продукции, затем Исполком Моссовета анализировал сроки их массового выпуска. После этого изделия уже поступали в массовое производство, а потом и на торговые прилавки.

— Многие распространенные за рубежом товары были дефицитом для советских граждан. Так, в список распоряжения Моссовета в большом числе попали товары для детей. Помимо увеличения ассортимента детской одежды, увеличивали и ассортимент игрушек. Кроме привычных машинок, для детей начали производить телевизоры или радиоприемники, чтобы приобщить к «благам цивилизации», — добавил эксперт.

Советская промышленность бережно использовала ресурсы, беря на вооружение и отходные материалы. К примеру, из хлорвинила стали умело изготавливаться детские сумки.

В связи с тем, что спрос на детскую одежду с застежками часто превышал предложение, было решено нарастить производство молний.

— Увеличивается в 1950-е годы и ассортимент товаров для кухни. На кухнях москвичей появляются кухонные машинки, соковыжималки, сковородки-духовки, холодильники с автоматикой и многое другое. Широкое распространение получают изделия, относящиеся к бытовым мелочам. Например, пульверизаторы для жидкостей и порошков, — подытожил Михаил Моруков.

Приведенные примеры увеличения ассортимента — лишь часть из множества других товаров широкого потребления, которые стали доступны для жителей столицы. Продолжали создаваться новые модели одежды, электроприборов и других изделий. Так продолжался путь, указанный распоряжением Моссовета, который способствовал дальнейшему росту как качества быта и досуга москвичей, так и промышленному росту местного производства.

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