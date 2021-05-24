Столичные ЗАГСы Москвы поделились историей актовых записей

Фото: В. Егоров, 1981 год / Главархив Москвы

ЗАГСы Москвы рассказали об истории актовых записей, которая началась в день подписания декрета «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» — 18 декабря 1917 года.

В это время органы ЗАГС вели книги записей рождений, заявлений о происхождении детей, смертей, записей отсутствующих, браков, разводов, а также книги записей лиц, изменивших фамилии и прозвища, и алфавитные книги. Все записи сотрудники составляли в двух идентичных экземплярах синими или черными чернилами.

— В связи с тем, что в послереволюционной России почти все население было безграмотным, зачастую в записях допускались ошибки. Имя ребенка, родителей, мужа или жены могли указать с ошибкой, например Владимер, а также написать Ваня, Оля, Таня, хотя должно быть указано Иван, Ольга, Татьяна. Записи содержали не только фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, но также сведения о социальном положении, месте работы, занимаемой должности, — цитирует сообщение столичного Управления ЗАГС официальный сайт мэра Москвы.

Технические средства позволили органам ЗАГС в 1990 году наряду с рукописными записями использовать набор на печатной машинке. А начиная с 1992 года все формы записей заполнялись при помощи компьютера и распечатывались на принтере.

В это же время в программах для заполнения форм записей актов гражданского состояния создали справочники имен, отчеств, места рождения, места жительства. Это позволило заметно уменьшить количество ошибок в сведениях.

В 2017 году запись актов гражданского состояния была переведена с бумажных носителей в электронный вид. Начал формироваться информационный ресурс — Единый государственный реестр ЗАГС, который впоследствии стал главным источником сведений о каждом россиянине. Информация в нем актуализируется в режиме онлайн. Объединенная федеральная база в несколько раз ускорила работу органов ЗАГС.

В дореволюционной России регистрацией рождения, браков и смертей занималась церковь. Сведения вносились в хронологическом порядке специальными чернилами в метрические книги. Писари обладали каллиграфическим почерком, использовали вензеля и завитки. Фиксированный единый образец ведения записей появился после 1724 года.

В Главархиве Москвы с декабря 2020 года заработал онлайн-сервис «Моя семья», который собрал метрические книги более 1400 храмов Москвы и Московской губернии. По книгам москвичи могут узнать о рождении, браке и смерти своих предков в период с 1772 по 1917 год. До этого времени материалы были доступны лишь в читальном зале. Не так давно онлайн-сервис дополнили ревизскими сказками, которые отражают информацию о купцах, мещанах, крестьянах и ремесленниках.

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