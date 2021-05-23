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Москвичи смогут передавать семейные фотопленки в Главархив через центры госуслуг
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Москвичи смогут передавать семейные фотопленки в Главархив через центры госуслуг

Юлия Павлушова

Город

Жители столицы могут передать семейные фотопленки на хранение в Главархив города через центры госуслуг. Об этом в воскресенье, 23 мая, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что второй этап акции «Москва — с заботой об истории» Главархив запустил вместе с центрами госуслуг. Фотографии, снятые до 2000-х годов, будут использовать в городских выставках и проектах.

— Запуск второго этапа акции «Москва — с заботой об истории» — очень важный шаг для сохранения истории города. Несмотря на то, что Главархив постоянно пополняет свои фонды новыми материалами, в основном туда поступают официальные документы. Вместе с тем полное отражение исторических событий невозможно без личных материалов их непосредственных участников, — цитирует Анастасию Ракову официальный портал мэра Москвы.

На данный момент в архивном ведомстве хранится около миллиона фотографий. Самые ранние относятся к концу XIX века.

Ранее музею московской школы № 170 присвоили имя Героя Советского Союза.

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