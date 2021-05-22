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Главархив Москвы рассказал о 500-летней истории Новодевичьего монастыря
Фото: Главархив Москвы

Главархив Москвы рассказал о 500-летней истории Новодевичьего монастыря

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Новодевичий проезд, 1с35Карта всех событий

В Главархиве Москвы хранятся уникальные документы о столичном памятнике истории и архитектуры — Новодевичьем монастыре. Он был основан 497 лет назад в мае 1524 года великим князем Московским Василием III.

Строительство монастыря приурочили памяти присоединения Смоленска, который более ста лет находится под властью Литвы. Главный соборный храм Новодевичьего монастыря посвящен Смоленской иконе Божией Матери.

В архиве документов находятся материалы о монастыре с XVIII века до 1990-х годов. Среди них документы о строительстве и перестройке зданий на территории монастыря. А также клировые ведомости и метрические книги церквей Новодевичьего монастыря, сведения о монахинях, службах, приютах.

В коллекции также сохранились документы о девушках, которые были воспитанницами Елизаветинского приюта. Многие родители, которые сами не могли воспитать дочерей, отдавали их в приют.

Материалы об истории Новодевичьего монастыря можно просмотреть в читальном зале Главархива столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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монастырьГлавархив Москвыистория
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