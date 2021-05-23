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Музею московской школы № 170 присвоили имя Героя Советского Союза
Фото: пресс-служба Музея Победы

Музею московской школы № 170 присвоили имя Героя Советского Союза

Юлия Курганова

Культура
Профсоюзная 96БКарта всех событий

Имя Героя Советского Союза Сергея Крамаренко присвоили музею столичной школы № 170. Торжественная церемония прошла в субботу, 22 мая, в Музее Победы. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В этот день в Зале Славы собрались ветераны Корейской войны (1950-1953), родные и близкие Сергея Крамаренко, ученики и преподаватели школы.

Председатель Совета ветеранов Корейской войны подполковник полиции в отставке Андрей Шин поблагодарил всех, кто поддержал и принял участие в присвоении школьному музею имени Героя. Музей ветеранов-интернационалистов 64-го истребительного авиационного корпуса был создан при участии самого Крамаренко, а также других ветеранов Корейской войны.

На мероприятии выступил национальный ансамбль корейской песни «Каягым». Также собравшиеся могли познакомиться с выставкой «Пейзажи Победы» художницы Анны Быковой. Однодневную экспозицию развернули в рамках церемонии.

СПРАВКА «ВМ»

Сергей Макарович Крамаренко — советский ас истребительной авиации, участник Великой Отечественной и Корейской войн, получил Золотую Звезду Героя за Корейскую войну. Ушел из жизни 21 мая 2020 в возрасте 97 лет.

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