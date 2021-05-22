Музей Победы подготовил онлайн-сюжет о профессии военного переводчика

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Столичный Музей Победы подготовил онлайн-сюжет в честь Дня военного переводчика, который отмечался в пятницу, 21 мая.

Как рассказала экскурсовод Музея Победы Алена Волкова, в годы Великой Отечественной войны, по скромным подсчетам, трудились более пяти тысяч советских военных переводчиков, многие из которых погибли на полях сражений.

Гид рассказывает зрителям сюжета, чем занимались переводчики в годы войны. Например, переводчики из отделов военной цензуры и перлюстрации были «бойцами невидимого фронта». По данным Наркомсвязи, в 1940-е годы ежедневно в СССР в среднем отправлялось 6 708 800 писем и 375 600 телеграмм, из которых за границу уходило 1500 телеграмм и 33 000 писем, а из-за границы поступало 1000 телеграмм и 31 000 писем.

Экскурсовод также расскажет о работе переводчиков во время Нюрнбергского процесса. Зрители увидят уникальные документы, фотографии, архивные кадры кинохроники.

Онлайн-гости «перенесутся» в экспозиции Музея Победы, в том числе в новое музейное пространство «Подвиг Народа», где исторические декорации помогают воссоздавать атмосферу военных лет.

Ранее сообщалось, что школьников и студентов наградили в Музее Победы за участие в проекте «Горячее сердце».

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