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Музей Победы пригласил москвичей на День защиты детей
Фото: Анна Мищенко

Музей Победы пригласил москвичей на День защиты детей

Ольга Маркова

Культура

Музей Победы 1 июня приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню защиты детей.

Старт мероприятиям даст художественный мастер-класс «Мы-за мир!», где посетители научатся рисовать символы мира: голубя, журавликов, оливковую ветвь, солнце.

Участники мастер-класса получат в подарок книгу Маршала Советского Союза Д. Т. Язова, посвященную событиям Великой Отечественной войны «Панфиловцы в боях за Родину».

Далее в зале «Конев» гостей музея ждет просмотр фильма «Зверокрекеры» и спектакля «И вот он. Бежин луг» по мотивам произведения Ивана Сергеевича Тургенева. В юмористической форме дети разыграют сцены из рассказа «Бежин луг» и дополнят его зарисовками персонажей из сказок.

На открытой площадке военной техники состоится концерт лауреатов Открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы».

Завершится мероприятие совместной «рисовальной» акции, где детям будет предложено разукрасить изображение на большом баннере: детские фигурки, стоящие в дружеском кругу.

Участие в мероприятиях по регистрации, сообщается на сайте музея.

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