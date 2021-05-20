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«СЛАВный день» состоится в библиотеке иностранной литературы
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

«СЛАВный день» состоится в библиотеке иностранной литературы

Ольга Маркова

Культура

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино приглашает детей и взрослых 29 мая провести «СЛАВный день».

В рамках фестиваля славянских культур специалисты наглядно расскажут об особенностях славянских культур и летних праздниках славянских народов.

Ребята смогут принять участие в занятии «Мир славянских традиций», где вместе с родителями отправятся в удивительное путешествие по миру летних традиций славян.

Компанию участникам путешествия составят песик Рекс, Кротик, медвежонок Боян. Взрослые и дети «прогуляются» по улочкам Софии и Братиславы, отведают клубники в деревушке Бродница Гурна, познакомятся срыцарями в Мстиславле, узнают об обрядах в ночь на Ивана Купалу, послушают народные песни, посмотрят отрывки из мультфильмов, полистают книги славянских авторов и нарисуют сказочных героев.

Участие в мероприятии — бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.

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