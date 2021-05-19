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Музей декоративного искусства позвал москвичей на фестиваль «Строгай»
Фото: Вечерняя Москва

Музей декоративного искусства позвал москвичей на фестиваль «Строгай»

Ольга Маркова

Культура

Всероссийский музей декоративного искусства 30 мая приглашает взрослых и детей на столярный фестиваль «Строгай».

Гости музея увидят произведения юных столяров и дизайнеров, смогут принять участие в мастер-классе столярного дела «Фабрика стружки», поиграть в старинные игры, а на экскурсии по экспозиции «Традиционное искусство России» открыть для себя подлинные предметы народного искусства.

Всех участников фестиваля ждет чай с баранками и «Гусельные присиделки».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусствафестивальдети
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