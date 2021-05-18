В Дарвиновском музее пройдет праздник для детей

Фото: darwinmuzeum.ru / Официальный сайт Государственного Дарвиновского музея

Дарвиновский музей к Международному дню защиты детей 29 мая организует инклюзивный праздник.

Гости музея смогут увидеть мультфильмы и театрализованное представление клоунов арт-группы «Веселые переделки», посетить экскурсии и занятия «Я рисую пластилином» и «Дом, который я построю».

В центральном зале музея участники праздника увидят мультимедийную экспозицию «Живая планета», а также смогут принять участие в экскурсии по выставке рельефно-графических фотографий дикой природы «Белая книга».

А еще в праздничной программе запланирован AR-квест «Код жизни», пройти который сможет любой желающий.

Завершится праздник знакомством с декоративными крысами и рисованием мелками на асфальте.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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