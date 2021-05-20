Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Школьников и студентов наградили в Музее Победы за участие в проекте «Горячее сердце»
Фото: ФГБУК Музей Победы

Школьников и студентов наградили в Музее Победы за участие в проекте «Горячее сердце»

Полина Долганова

Культура

Церемония награждения лауреатов инициативы «Горячее сердце» состоялась в Музее Победы 20 мая. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

Самому юному из лауреатов, Радмиру Галимову из Татарстана, было всего семь лет, когда он спас девочку от насильника.

— Только люди с горячими сердцами способны протянуть руку помощи, несмотря на смертельную опасность, — отметил министр образования и науки России Валерий Фальков.

В общей сложности призерами и победителями стали 151 человек и 15 молодежных организаций.

Организаторы отмечают, что всего на награждение в 2021 году поступило 1323 представления из 85 регионов РФ и шести зарубежных стран.

Проект «Горячее сердце» награждает и поощряет детей, которые не побоялись прийти кому-то на помощь в беде.

Ранее сообщалось, что Музей Победы приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню защиты детей, 1 июня.

Читайте также: Театральные фестивали, «Спортлэнд» и «Небо»: шесть причин выйти из дома в выходные

церемония награждениямузей ПобедыМузей Победы на Поклонной горе
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Страхи-2021: мы больше не боимся ни войны, ни голода

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Когда очень важно быть вместе

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Ускоренно строим соцобъекты

Все мнения
О проекте