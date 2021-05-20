Школьников и студентов наградили в Музее Победы за участие в проекте «Горячее сердце»
Церемония награждения лауреатов инициативы «Горячее сердце» состоялась в Музее Победы 20 мая. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.
Самому юному из лауреатов, Радмиру Галимову из Татарстана, было всего семь лет, когда он спас девочку от насильника.
— Только люди с горячими сердцами способны протянуть руку помощи, несмотря на смертельную опасность, — отметил министр образования и науки России Валерий Фальков.
В общей сложности призерами и победителями стали 151 человек и 15 молодежных организаций.
Организаторы отмечают, что всего на награждение в 2021 году поступило 1323 представления из 85 регионов РФ и шести зарубежных стран.
Проект «Горячее сердце» награждает и поощряет детей, которые не побоялись прийти кому-то на помощь в беде.
Ранее сообщалось, что Музей Победы приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню защиты детей, 1 июня.
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