Школьников и студентов наградили в Музее Победы за участие в проекте «Горячее сердце»

Фото: ФГБУК Музей Победы

Церемония награждения лауреатов инициативы «Горячее сердце» состоялась в Музее Победы 20 мая. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

Самому юному из лауреатов, Радмиру Галимову из Татарстана, было всего семь лет, когда он спас девочку от насильника.

— Только люди с горячими сердцами способны протянуть руку помощи, несмотря на смертельную опасность, — отметил министр образования и науки России Валерий Фальков.

В общей сложности призерами и победителями стали 151 человек и 15 молодежных организаций.

Организаторы отмечают, что всего на награждение в 2021 году поступило 1323 представления из 85 регионов РФ и шести зарубежных стран.

Проект «Горячее сердце» награждает и поощряет детей, которые не побоялись прийти кому-то на помощь в беде.

Ранее сообщалось, что Музей Победы приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню защиты детей, 1 июня.

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