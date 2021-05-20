Театральные фестивали, «Спортлэнд» и «Небо»: шесть причин выйти из дома в выходные

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Приближаются майские выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 22 и 23 мая и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Главное культурное событие ближайших выходных в Москве — 165-летний юбилей Третьяковской галереи. Государственная Третьяковская галерея 22 мая приглашает москвичей и гостей столицы отметить 165-летний юбилей. В честь знаменательной даты в Новой Третьяковке, в колоннаде на набережной парка искусств «Музеон» откроется мурал художника Саши Купаляна «Взгляд».

Выходные дни порадуют горожан несколькими театральными проектами. Так, на сценах московских театров зрители смогут увидеть спектакли Международного театрального фестиваля им. Чехова. Традиционно в программе фестиваля присутствуют спектакли, поставленные по произведениям писателя. В выходные, 22 и 23 мая, театралов ждут значимые для мировой сцены постановки: «Саломея» в Большом театре, «Поминальная молитва» в Театре «Ленком Марка Захарова» и «Иранская конференция» в Государственном театре наций. В афише фестиваля зрителям презентуют свои спектакли театры из Испании, Аргентины, Франции, Армении, Грузии и Азербайджана.

Фото: Александр Казаков

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», в афише которого также присутствуют постановки по произведениям А. П. Чехова, 22 и 23 мая стартует и в музее-заповеднике «Мелихово». Зрителей ждут более 20 спектаклей театральных коллективов из пяти стран. Помимо классических постановок в программе можно встретить и камерные спектакли, и широкомасштабные инсценировки, и авангардные версии.

В субботу, 22 мая, гости фестиваля смогут увидеть следующие постановки: «После Чехова» от Театра «Чеховская студия» и «Скрипка Ротшильда» от Владимирского академического областного драматического театра. Московский Губернский театр представит в этот день премьеру спектакля «Дядя Ваня» в постановке Сергея Безрукова. В роли Войницкого — Сергей Безруков, Астров — Антон Хабаров, Елена Андреевна — Карина Андоленко.

На следующий день, 23 мая, зрители увидят спектакль «Дядя Ваня» еще в двух интерпретациях — в постановках Серпуховского музыкально-драматического театра и Театра-студии Шиловского. Вологодский камерный драматический театр представит спектакль «Душечка».

А в Московском театре кукол горожан ждут гастрольные спектакли Сахалинского театра кукол. В Москву театр привез четыре спектакля. Из них в субботу, 22 мая, можно увидеть постановку для самых маленьких — «Я люблю вас, Ромашка!» (5+). Зрителям представят спектакль по мотивам сказок Сергея Козлова — трогательную историю о прекрасной Ромашке, которая мечтала научиться летать, и о добродушном Ежике, влюбленном в Ромашку.

Культурную программу в столице продолжат два необычных мероприятия. Первое из них — совместное творение Музея-театра «Булгаковский дом» и павильона «Макет Москвы» на ВДНХ. 22 и 23 мая на Главной выставке страны отпразднуют юбилей Михаила Булгакова. В холле павильона посетители увидят фотовыставку «Москва Булгакова» на основе работ фотохудожника Елены Мартынюк. А главное событие праздничных дней — трансляция специально созданного светотехнического шоу «Москва Булгакова», в котором используются архивные и современные фото- и видеоматериалы. Шоу отправит гостей во времена, когда в Москве разворачивались события романа «Мастер и Маргарита».

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей «Москва-Сити» порадует своих посетителей возможностью услышать лекции из цикла «Покорители высот: от Тона до Тхора». Участники мероприятий узнают о создателях знаменитых высоток Москвы. В субботу, 22 мая, лекцию посвятят «Алексею Николаевичу Душкину». Слушателям расскажут о том, как могут быть связаны станции метро и сталинские высотки, какая станция метро похожа на египетский храм и почему скульптуры на станции метро «Площадь революции» «лишние». А 23 мая состоится лекция на тему «Три жизни Вячеслава Олтаржевского», на которой посетители узнают, где проходила граница Москвы в 1917 году и какое название было у Киевского вокзала до 1935 года.

Для самых активных взрослых и юных москвичей в выходные, 22 и 23 мая, на стадионе «Метеор» в формате open air пройдет интерактивный фестиваль «Спортлэнд». Территория форума разбита на несколько зон с тематическими программами: спортивными, культурными, досуговыми, игровыми. Также работают площадки с мастер-классами и шоу. Любителей спортивного досуга ждут на площадках локации «Спорт как игра», а на площадке «Фабрики игр» можно сразиться в настольный хоккей и шахматы, пройти квест или принять участие в стратегических играх.

Два «крылатых» фестиваля ждут гостей на территории Подмосковья. Один из них — авиационный фестиваль «Небо: теория и практика» — пройдет на аэродроме Черное в Балашихе. Посетители увидят выступления пилотажных групп, посетят образовательную программу, посмотрят фильмы про авиацию. Гости праздника станут участниками иммерсивного спектакля «Маленький принц» по одноименной сказке Антуана де Сент-Экзюпери. МЧС представит интерактивную площадку с большими машинами, современными комбинезонами, касками и шлемами, беспилотниками и роботизированными средствами пожаротушения. А производители малой авиационной техники покажут инновационные разработки и серийные экземпляры.

Фото: pixabay

Второй форум — «Совиный Фест» — состоится в заказнике «Журавлиная Родина». Здесь посетители смогут принять участие в экскурсии с биноклями по окрестностям заказника, где увидят болотную сову и слетков ушастой совы. А в Музее болот пройдут несколько лекций: «Совы Журавлиной родины», «Как сфотографировать сову в дикой природе?» и «Совы тропических лесов. Интересные встречи и уникальные фотографии».

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, Галерея XXI века презентует выставку «Мир на нитях», посвященную творчеству художника-постановщика театра кукол Виктора Антонова. В экспозиции представлены эскизы кукол и декораций, куклы из разных спектаклей и театральные работы мастера. Художник работал над спектаклями как в России, так и за пределами нашей страны.

Фото: «Вечерняя Москва»

Государственный Дарвиновский музей совместно с Московским областным музеем народных художественных промыслов приглашают москвичей и гостей столицы на выставку «Федоскино: масло, лак, папье-маше». В экспозиции представлено более 50 шедевров Федоскино. Посетители увидят шкатулки и панно, на поверхности которых запечатлены образы природы, сюжеты русских сказок, лирические пейзажи Подмосковья.

А в Галерее классической фотографии в ближайшие выходные завершает работу выставка «My Way — Мой путь», на которой представлены искусство современного карикатуриста США Романа Генна, живопись Искандера Галиева и графика Рената Шафикова. Посетители галереи, в частности, увидят шаржи на политических деятелей прошлого и настоящего: Джорджа Буша, Барака Обаму, Билла и Хиллари Клинтон, Дональда Трампа, Джо Байдена.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 20 мая, очередная порция захватывающих, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь вышла на большой экран. В афише — боевик «Форсаж-9», мультфильмы «Истребитель демонов» и «Спирит Непокорный», драма «Новый порядок», российская лента «Конец фильма» и музыкальная документалка Lindemann: Live in Moscow.

Фото: Форсаж-9, 2021 год

А в кинотеатрах сети «Москино» 22 и 23 мая гостей ждет Фестиваль польских фильмов «Висла». Зрителям представят художественные фильмы «Икар. Легенда Метека Коша», «Марийки», «Зия» и фантасмагорическую драму «Снега больше не будет». В рамках семейной программы пройдет показ фильма «Недетская переделка — 2».

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.

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