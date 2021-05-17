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«Совиный Фест» состоится в заказнике «Журавлиная родина»
Фото: pixabay.com 

«Совиный Фест» состоится в заказнике «Журавлиная родина»

Ольга Маркова

Культура

Заказник «Журавлиная родина» 22 мая приглашает юных и взрослых «орнитологов» принять участие в «Совином Фесте».

Посетители смогут принять участие в экскурсии с биноклями по окрестностям заказника, где увидят болотную сову и слетков ушастой совы.

В Музее болот пройдут несколько лекций: «Совы «Журавлиной родины», «Как сфотографировать сову в дикой природе?» и «Совы тропических лесов. Интересные встречи и уникальные фотографии».

Весь день на территории заказника работает «Совиная ярмарка» с мастер-классами.

Участие в мероприятиях по обязательной регистрации, сообщается на сайте организации.

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