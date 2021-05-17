Фестиваль «Спортлэнд» пригласил москвичей на активные выходные

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В ближайшие выходные, 22 и 23 мая, в Москве на стадионе «Метеор» пройдет интерактивный фестиваль «Спортлэнд». Здесь можно увидеть и попробовать себя в разнообразных видах спорта.

Фестиваль пройдет в формате «open-air». Традиционно территория форума разбита на несколько зон с тематическими программами: спортивными, культурными, досуговыми, игровыми. Также работают площадки с мастер-классами и шоу.

Любителей активного спортивного досуга ждут на площадках локации «Спорт как игра». Здесь можно попрыгать на спортивном батуте, поиграть в баскетбол и мини-гольф, посоревноваться в тире, принять участие в мастер-классах по различным единоборствам, историческому фехтованию и многим другим, традиционным и нетрадиционным видам спорта или пройти эстафету «Я люблю тебя, Спорт».

На площадке «Фабрики игр» можно сразиться в настольный хоккей и шахматы, пройти квест или принять участие в стратегических играх.

Участие бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте фестиваля.

Читайте также: Фестиваль польских фильмов «Висла» пройдет в Москино