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Фестиваль польских фильмов «Висла» пройдет в Москино
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Фестиваль польских фильмов «Висла» пройдет в Москино

Ольга Маркова

Культура

В кинотеатрах сети «Москино» с 20 по 29 мая пройдет Фестиваль польских фильмов «Висла».

Откроет форум в кинотеатре «Художественный» анимационный фильм «Убей это и покинь город». Постановка является полнометражным дебютом Мариуша Вильчински и удостоена наградами нескольких кинофестивалей.

В конкурсе «Художественных фильмов» представлены новые польские картины: «Икар. Легенда Метека Коша», фантасмагорическая драма «Снега больше не будет», «Как можно дальше отсюда» и «Зия».

В программе «Документальная Польша» можно увидеть историю путешественника Александра Добе.

В секции «Непотерянное время» зрителям покажут ленты 2Дознание пилота Пиркса», «Слоеный пирог» и «Автор Солярис». Для детей и их родителей пройдет показ фильма «Недетская переделка 2» — продолжение истории подростков и их приключений, показанных на прошлом фестивале.

Показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Березка», «Космос», «Художественный».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Москино.

Читайте также: «Легенда о пианисте» и «Кролик Питер — 2»: какие фильмы выйдут в прокат 13 мая

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