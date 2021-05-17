Фестиваль польских фильмов «Висла» пройдет в Москино
В кинотеатрах сети «Москино» с 20 по 29 мая пройдет Фестиваль польских фильмов «Висла».
Откроет форум в кинотеатре «Художественный» анимационный фильм «Убей это и покинь город». Постановка является полнометражным дебютом Мариуша Вильчински и удостоена наградами нескольких кинофестивалей.
В конкурсе «Художественных фильмов» представлены новые польские картины: «Икар. Легенда Метека Коша», фантасмагорическая драма «Снега больше не будет», «Как можно дальше отсюда» и «Зия».
В программе «Документальная Польша» можно увидеть историю путешественника Александра Добе.
В секции «Непотерянное время» зрителям покажут ленты 2Дознание пилота Пиркса», «Слоеный пирог» и «Автор Солярис». Для детей и их родителей пройдет показ фильма «Недетская переделка 2» — продолжение истории подростков и их приключений, показанных на прошлом фестивале.
Показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Березка», «Космос», «Художественный».
Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Москино.
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