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МТК пригласил горожан на спектакли Сахалинского театра кукол
Фото: vk.com/mtkukol

МТК пригласил горожан на спектакли Сахалинского театра кукол

Ольга Маркова

Культура

Московский театр кукол с 22 по 29 мая приглашает жителей и гостей столицы увидеть гастрольные спектакли Сахалинского театра кукол.

В Москву театр привез четыре спектакля: «Я люблю вас, Ромашка!» (5+) по мотивам сказок Сергея Козлова; музыкальную шутку «Расскажи мне про Красную Шапочку» (6+) по мотивам сказки Шарля Перро; «Убить Бобрыкина» (14+) по одноименному роману Александры Николаенко — о проблеме отцов и детей; фантастическую историю «Мы летели на диване» (7+).

Расписание спектаклей опубликовано на сайте театра.

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