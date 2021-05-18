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Третьяковская галерея отметит 165-летие
Фото: Анна Быкова/ Вечерняя Москва

Третьяковская галерея отметит 165-летие

Ольга Маркова

Культура

Государственная Третьяковская галерея 22 мая приглашает москвичей и гостей столицы отметить 165-летний юбилей.

В честь знаменательной даты в Новой Третьяковке, в колоннаде на набережной парка искусств «Музеон» откроется мурал художника Саши Купаляна «Взгляд».

Годом основания Третьяковской галереи принято считать 1856-й. Именно тогда Павел Михайлович Третьяков приобрел две первые картины русских художников — «Искушение» Н. Г. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В. Г. Худякова.

Отметим, что в конце 1850-х годов в собрании появляются полотна «Сбор вишни» И. И. Соколова, «Разносчик» В. И. Якоби, «Вид в окрестностях Ораниенбаума» А. К. Саврасова, «Больной музыкант» М. П. Клодта. Вероятно, уже тогда Третьяков замыслил создать музей, где будет представлена национальная русская школа живописи, сообщается на сайте галереи.

Читайте также: В Новой Третьяковке откроется выставка «Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения»

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