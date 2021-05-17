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Театральный фестиваль «Мелиховская весна» пройдет в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Театральный фестиваль «Мелиховская весна» пройдет в Подмосковье

Ольга Маркова

Культура

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» с 21 по 30 мая пройдет XXI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна».

В афише зрителей ждут более 20 спектаклей театральных коллективов из пяти стран. Помимо классических постановок в программе можно встретить и камерные спектакли, и широкомасштабные инсценировки, и авангардные версии. Свои постановки представят театры из Испании, Израиля, Польши, Луганска, а также из российских городов: Москвы, Липецка, Вологды, Тюмени, Нижневартовска и ряда городских округов Московской области.

Торжественное открытие фестиваля состоится 21 мая в музее-заповеднике «Мелихово». В рамках открытия зрителям представят программу «Шоу не будет?» и спектакль вологодского театра «Однажды в Ялте».

Гости фестиваля смогут увидеть следующие постановки: «После Чехова», «Дядя Ваня» в постановке Сергея Безрукова и еще нескольких версиях других театров, «Скрипка Ротшильда», «Калхас» по пьесе А. П. Чехова «Лебединая песня», «Душечка», «Бунин. Рассказы эмигранта», «(Не)смешно», «Палата № 6», «Дама с собачкой», «Чайка», «Вишневый сад», а также спектакль для детей «Детвора. Эпизоды».

В рамках фестиваля состоятся две специальные программы: «Двадцать лет без Олега Ефремова» и «Три юбиляра».

Фестивальные спектакли пройдут на трех основных площадках: в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», в Культурно-творческом центре «Дружба» (г. Чехов) и Серпуховском музыкально-драматическом театре, сообщается на сайте усадьбы Мелихово.

Читайте также: Фестиваль имени Чехова пригласил зрителей на спектакли зарубежных театров

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