Выставка «Федоскино: масло, лак, папье-маше» откроется в Дарвиновском музее

Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

Государственный Дарвиновский музей совместно с Московским областным музеем народных художественных промыслов приглашает москвичей и гостей столицы на выставку «Федоскино: масло, лак, папье-маше».

В экспозиции представлено более 50 шедевров Федоскина. Посетители увидят шкатулки и панно, на поверхности которых запечатлены образы природы, сюжеты русских сказок, лирические пейзажи Подмосковья.

Шкатулки, покрытые черным лаком снаружи и красным внутри, украшенные тончайшей многослойной живописью с использованием перламутра и сусального золота, с XIX века покоряют российское и зарубежное пространства. Посетители выставки увидят не только бесценные исторические федоскинские лаковые миниатюры, но и проследят историю промысла по фотографиям.

Выставка открыта с 15 мая по 4 июля, сообщается на сайте музея.

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