Цикл лекций «Покорители высот: от Тона до Тхора» пройдет в музее «Москва-Сити»

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Музей «Москва-Сити» с 16 мая запускает цикл лекций «Покорители высот: от К. Тона до Б. Тхора». Участники мероприятий узнают о создателях знаменитых высоток Москвы. Цикл состоит из пяти лекций, посвященных периоду от дореволюционного до советского времени.

Откроет цикл 16 мая лекция «Константин Андреевич Тон». Посетители узнают, чем византийский стиль отличается от русско-византийского, за что не любили храм Христа Спасителя Тона и кто строил Московский и Ленинградский вокзалы.

В субботу, 22 мая, лекцию посвятят «Алексею Николаевичу Душкину». Слушателям расскажут о том, как могут быть связаны станции метро и сталинские высотки; какая станция метро похожа на египетский храм; почему скульптуры на станции метро «Площадь Революции» называют «лишними».

На следующий день, 23 мая, состоится лекция на тему «3 жизни Вячеслава Олтаржевского». Посетители узнают, где проходила граница Москвы в 1917 году; какое название было у Киевского вокзала до 1935 года; какое событие положило начало ВДНХ и Парку Горького; как советский архитектор стал профессором Колумбийского университета.

В завершающий май уик-энд, 29-го и 30-го числа, пройдут лекции «Дмитрий Николаевич Чечулин», а также «Новые горизонты. М. В. Посохин, Б. И. Тхор» о двух легендарных московских архитекторах.

Лекции входят в стоимость входного билета, сообщается на сайте музея.

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