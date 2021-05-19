«Форсаж-9» и «Спирит Непокорный»: какие фильмы выйдут в прокат 20 мая

Фото: «Форсаж-9», 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 20 мая большой экран представит зрителям захватывающий боевик «Форсаж-9», чудесные мультфильмы «Истребитель демонов» и «Спирит Непокорный», драму «Новый порядок», российскую ленту «Конец фильма» и музыкальную документальную картину «Lindemann: Live in Moscow».

Открывает обзор криминальный боевик «Форсаж-9», который вихрем ворвался на российский экран на день раньше стандартного срока и на месяц опередил американский прокат. Новую часть поставил Джастин Лин, снявший четыре фильма серии.

Доминик Торетто ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. Герою придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее. Ситуация усложняется тем, что этот человек — брат Доминика Джейкоб, которого много лет назад изгнали из семьи.

Брата Доминика Торетто сыграл Джон Сина. А призраком прошлого, видимо, придется стать уличному гонщику Хану Лю, которого не было среди живых еще с третьей части франшизы. Как именно «воскреснет» Хан после автомобильной аварии, непонятно. Есть несколько версий почитателей франшизы… Но это лишь домыслы, каждый из которых будет наивен по сравнению с фантазией режиссера.

Еще одна ожидаемая премьера недели — драма «Новый порядок» режиссера Мишеля Франко. На 77-м Венецианском кинофестивале, жюри которого возглавляла актриса Кейт Бланшетт, фильм взял «Серебряного льва» — Гран-при жюри.

Перед зрителями предстанет роскошная свадьба представителей высшего класса. Однако торжество прерывается явлением непрошенных гостей: в стране начинаются бунты, сопровождающиеся ростом классовой ненависти и всплеском насилия.

Юных посетителей кинотеатров порадуют премьеры двух анимационных лент. Первая из них — японский мультфильм «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» — стала самым кассовым анимационным фильмом прошлого года, параллельно побив еще несколько рекордов по сборам в национальном прокате.

По сюжету, завершив оздоровительные тренировки в Доме бабочки, Тандзиро и его друзья отправляются выполнять новое задание. На поезде «Бесконечный» творится что-то неладное: в одночасье там исчезает более 40 человек. А значит, Тандзиро, Нэдзуко, Иносукэ и Дзэницу предстоит сразиться с могущественным демоном. Присоединившись к одному из сильнейших мечников, «пламенному столпу» Кедзюро Рэнгоку, герои бросают вызов врагу, в то время как поезд «Бесконечный» мчится в долину отчаяния.

В основе сюжета второй мультипликационной премьеры — встреча двух половинок одного целого. Она — юная бунтарка Лаки Прескотт. Он — дикий мустанг Спирит. Оба — упрямые, независимые и свободолюбивые. В американской ленте «Спирит Непокорный» девочку после очередной шалости заботливая тетушка Кора отправляет жить к отцу. Все, о чем мечтает Лаки, — вырваться на волю из крошечного сонного городка. Все меняется, когда она знакомится со Спиритом. После того как мустанг попадает в руки бессердечного ковбоя и его подельников, Лаки в сопровождении новых друзей отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы его спасти.

Российскую страничку в национальном прокате представляет комедия Владимира Котта «Конец фильма».

Призрак Марчелло Мастроянни помогает режиссеру Мите убежать со съемочной площадки очередного телесериала. Герой бросился на поиски и познание своего гениального «я». Решение о побеге запускает цепочку событий с участием Митиных родных и близких, распутать ее сможет только ответ на вопрос о том, каким режиссером он хочет быть: великим, талантливым или просто нормальным.

Музыкальная документальная лента «Lindemann: Live in Moscow» отправит в ностальгический нокаут поклонников Rammstein. Чуть больше года назад, 15 марта 2020-го, вокалист группы Тилль Линдеманн и шведский мультиинструменталист и продюсер Петер Тэгтгрен вышли на сцену московской «ВТБ Арены» с проектом Lindemann и провели два триумфальных шоу. Это было их последнее совместное представление…

Бонусом к столь немногочисленной премьерной братии четверга станет очередная серия российского киножурнала «МУЛЬТ в кино» — «Солнечные мультики», которая выйдет на экраны в субботу, 22 мая. Команда режиссеров расскажет юным зрителям о том, как Саня и Соня поймают лягушонка, Дядя Федор с друзьями уйдет жить в лес, Лео и Тиг спасут тайгу от пожаров, Катя и Эф отправятся в Казахстан, а Аленка из «Сказочного патруля» попытается стать старостой класса.

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