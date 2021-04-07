Авиационный фестиваль «Небо» пройдет в Балашихе

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В городском округе Балашиха на аэродроме Черное 22 и 23 мая пройдет авиационный фестиваль «Небо: теория и практика». Посетители увидят выступления пилотажных групп, посетят образовательную программу, посмотрят фильмы про авиацию, сообщается на сайте фестиваля.

Гости праздника станут участниками иммерсивного спектакля «Маленький принц» по одноименной сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Кульминацией постановки станет презентация арт-объекта.

МЧС представит на фестивале интерактивную площадку с большими машинами, современными комбинезонами, касками и шлемами, беспилотниками и роботизированными средствами пожаротушения.

Производители малой авиационной техники представят свои инновационные разработки и серийные экземпляры.

Юных гостей фестиваля пригласят на мастер-классы. А в специализированном DroneCamp и взрослым гостям будет интересно спроектировать свой полет, освоить фристайл-технику, собрать квадрокоптер и познать азы аэрофотосъемки.

На фестивале будет организован кинотеатр под открытым небом, где зрителям покажут различные фильмы — от классики мирового кинематографа до раритетных документальных лент про небо и космос.

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