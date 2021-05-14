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Выставка «My Way — мой путь» открылась в Галерее классической фотографии
Галерея классической фотографии

Выставка «My Way — мой путь» открылась в Галерее классической фотографии

Ольга Маркова

Культура

В Галерее классической фотографии открылась выставка «My Way — мой путь», на которой представлены работы современного карикатуриста США Романа Генна, живопись Искандера Галиева и графика Рената Шафикова.

Посетители галереи увидят шаржи на политических деятелей прошлого и настоящего: Джорджа Буша, Барака Обаму, Билла и Хиллари Клинтон, Дональда Трампа, Джо Байдена.

Ветеран 9-й роты 345-го парашютно-десантного полка Искандер Галиев представляет мир яркими красками через призму фантастических образов и сюжетов. А ветеран спецназа ВС России Ренат Шафиков покажет зрителям «афганскую» графику, которую рисовал в горячих точках шариковой ручкой.

Выставка продлится до 23 мая.

Вход на выставку бесплатный, сообщает пресс-служба галереи.

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