Сергей Собянин открыл Дворец бракосочетания на Бутырской улице

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Россия, Москва, Бутырская улица, 17 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 31 мая, открыл Дворец бракосочетания № 4 на Бутырской улице, в котором был сделан капитальный ремонт.

По словам главы города, это здание находилось в сложном техническом состоянии. Теперь его полностью реконструировали. На сегодняшний день это первоклассный Дворец бракосочетания, отметил мэр.

— Я думаю, что и другие ЗАГСы, дворцы бракосочетания также будут пользоваться популярностью. Поздравляю москвичей. Многие браки, многие семейные отношения начинались именно в этом историческом здании, — сказал Сергей Собянин.

Он уточнил, что столичная система ЗАГСов за последние годы была значительно трансформирована. Большинство услуг теперь можно получить в многофункциональных центрах «Мои документы». Кроме того, в них теперь даже можно заключать браки как на уникальных площадках города.

— Сегодня можно зарегистрировать брак в Останкинской телебашне, в «Лужниках», «Сити», в старинных особняках и даже планетарии, но тем не менее все равно огромной популярностью пользуются исторические дворцы бракосочетания, — добавил мэр.

Во Дворце бракосочетания № 4 сделали дизайнерскую отделку внутренних пространств и утеплили фасад, а также выполнили перепланировку помещений для более рационального и комфортного размещения гостей и сотрудников, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что семь услуг ЗАГС станут доступны в центрах «Мои документы» с 31 мая.

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