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Семь услуг ЗАГС станут доступны в центрах «Мои документы» с 31 мая
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Семь услуг ЗАГС станут доступны в центрах «Мои документы» с 31 мая

Полина Долганова

Город

Услуги органов ЗАГС появятся в шести флагманских офисах и 41 районном центре «Мои документы» с 31 мая.

Так, москвичи старше 18 лет смогут зарегистрировать брак в неторжественной обстановке. При подаче заявления молодоженам предоставят 47 точек на выбор, где они смогут расписаться. Первые регистрации состоятся в конце июня — начале июля.

Кроме того, теперь брак можно расторгнуть по совместному заявлению и обоюдному согласию в том случае, если в семье нет несовершеннолетних детей.

Также в центрах «Мои документы» с 31 мая можно будет получить повторные свидетельства и справки, составленные сотрудниками органов ЗАГС.

Еще в список новых услуг попали проставление апостиля на официальных документах органов ЗАГС и регистрация смерти или рождения по заявлению юридического лица.

Сотрудники «Моих документов» прошли необходимое обучение, которое длилось около 650 часов, чтобы получить достаточный практический и теоретический опыт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее московские центры госуслуг расширили список тем, по которым жители столицы могут получить видеоконсультацию специалиста. Эксперты ответят на вопросы по поводу регистрации недвижимости, оформления разрешения на парковку, предоставления доступа к личному кабинету на портале mos.ru и другим темам.

Читайте также: Когда стоит отклонить предложение работодателя: советы экспертов центра «Моя работа»

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