Когда стоит отклонить предложение работодателя: советы экспертов центра «Моя работа»

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Поиск работы — процесс длительный и эмоционально затратный. Хочется завершить его как можно скорее, но в ходе общения с работодателем может выясниться, что предлагаемое место имеет низкую официальную зарплату, слишком туманные перспективы или другие негативные аспекты, которые служат сигналом к тому, чтобы подробно проанализировать и оценить вакансию. Возможно, новые вводные станут весомым аргументом ответить «нет» работодателю, особенно когда финансовая подушка безопасности еще позволяет продолжать поиски работы. На что стоит обратить внимание, чтобы не разочароваться в дальнейшем, советуют эксперты центра «Моя работа».

Вы устраиваетесь на перспективу

Бывает, что работодатели, особенно в стартапах, очень верят в свое дело. Это прекрасно — радеть за идею, но оцените трезво то, что есть сейчас. Если предложение и правда вам очень нравится и вы готовы остаться, поищите тех, кто знаком с данной компанией. По возможности наведите справки и о прошлой команде: если смена сотрудников в компании на этой позиции происходит слишком часто, то это повод серьезно задуматься. Почитайте отзывы в интернете, найдите в социальных сетях бывших сотрудников. Возможно, компания уже много лет осуществляет безуспешные попытки прорыва.

Вас приглашают на низкую официальную зарплату

Предлагаемый уровень оплаты не только не будет таким, каким вы хотели его видеть, но и станет гораздо меньше того, к которому вы привыкли. Возможно, в этой вакансии есть неоспоримые плюсы: интересные проекты, дружный коллектив, свобода действий, зона роста. Во всем, кроме финансов. Отнеситесь к этому со всей серьезностью и ответьте себе на вопрос: готовы ли вы прожить на такие средства?

Вам кажется, что вы возненавидите это место

Вам не нравилось засиживаться до ночи, работать в выходные и праздники, отвечать на рабочие звонки до 09:00 и после 23:00. Если работодатель говорит, что работа превыше всего, если ваше собеседование назначено на позднее время — это повод задуматься. Укажите, что соблюдение work-life balance (разделение личной и профессиональной жизни — прим. «ВМ») является для вас одним из приоритетных условий. И помните, что это — нормально.

Пул обязанностей слишком прост для вас

Если у вас есть четкие карьерные цели, этот фактор обязательно стоит учесть. Уходить на понижение в части денег ради интересных проектов — вполне допустимо. Но если в вашем приоритете карьера, а вы уходите на те же или немногим большие деньги и менее интересные задачи, то будьте осторожны. Высока вероятность того, что скоро вы разочаруетесь в своем выборе и будете с завистью смотреть на тех, кто выполняет более сложные и интересные задачи, что позволяет быстрее продвигаться по карьерной лестнице.

Вы просто друг другу не подходите

Вас приглашают в компанию со строгим дресс-кодом, что вам не нравится, придется продвигать продукт, в который вы не верите, а корпоративная культура не соответствует вам. Казалось бы — мелочи. Но это не совсем так. Не забывайте, что на работе вы проводите большую часть жизни: как правило, 5 дней в неделю по 8 часов в день. У предстоящего места работы плюсов должно быть намного больше, чем минусов.

Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — службе занятости населения города Москвы. Сайт центра занятости населения «Моя работа» — czn.mos.ru. 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы» города Москвы. Флагманские центры с расширенным набором услуг: центры занятости «Моя работа» на улице Щепкина, дом 38, строение 1, и улице Шаболовке, дом 48; специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан возраста 50+, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

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