Россияне рассказали, что посоветовали бы себе в начале карьеры

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Жители России, принявшие участие в опросе сервиса по поиску работы Superjob, чаще всего заявляли, что при возможности вернуться в прошлое, в начало собственной карьеры, посоветовали бы самим себе больше учиться. Об этом рассказали 14 процентов респондентов.

Еще 11 процентов участников исследования порекомендовали бы самим себе быть решительнее и ничего не бояться, восемь процентов дали бы совет сменить сферу деятельности.

По шесть процентов заявили, что похвалили бы себя и посоветовали продолжать, а также предложили бы работать больше. Три процента посоветовали бы принимать взвешенные и обдуманные решения, по два процента — быть самостоятельным и никого не слушать, заниматься любимым делом, быть терпеливее, стремиться к большему и быть активнее.

При этом женщины чаще мужчин заявляли, что не нужно ничего бояться (15 процентов против восьми процентов), а представители сильного пола чаще дам советовали себе больше учиться (15 процентов против 13 процентов), принимать взвешенные и обдуманные решения (четыре процента против одного процента).

Примерно треть, 31 процент респондентов, среди советов для начала карьеры назвали рекомендации беречь здоровье, отказаться от вредных привычек, не доверять никому, ценить и беречь то, что имеешь, не сдаваться, верить в себя, быть внимательнее, не упускать время, быть ответственнее, быть спокойнее, не сомневаться, не лениться, быть собой, сообщает ТАСС.

Ранее опрос показал, сколько россиян работают сверхурочно.

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