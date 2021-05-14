Названы плюсы и минусы работы фрилансера

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День фрилансера ежегодно отмечается по всему миру 14 мая. Эксперты выяснили, чем же хороша данная работа, а также с какими трудностями чаще всего приходится сталкиваться фрилансерам.

Раньше фриланс широко использовался в газетах. Теперь же большая часть коммуникации с заказчиками осуществляется через интернет. Как правило, работа фрилансера связана с копирайтингом, журналистикой, дизайном, юриспруденцией, программированием, архитектурой, переводами, фото- и видеосъемкой.

Основной плюс такой работы заключается в независимости, свободном рабочем графике и возможности работать удаленно. Эта деятельность не требует затрат в начале пути, необходимы только инструменты для выполнения работы. Еще одним преимуществом фрилансера считается возможность предметного разговора с заказчиком.

Помимо этого, перед таким работником открываются возможности для комфортных условий труда: удобное рабочее место, путешествие в другие страны, возможность работать из любой точки мира. Вместе с тем фрилансер может выбирать проект, которым хочет заняться, и отказываться от неинтересных предложений.

Однако у данной работы есть и свои минусы. Во-первых, это необходимость самому искать новые заказы. На поиски подходящей работы фрилансеры тратят много времени. Фриланс также подразумевает затраты на покупку премиум-аккаунтов, рекламных мест на биржах, отмечает Nation News.

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