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Сергей Собянин: Новые развязки на МКАД увеличивают пропускную способность на треть
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сергей Собянин: Новые развязки на МКАД увеличивают пропускную способность на треть

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссеКарта всех событий

Строительство современных развязок на МКАД увеличивает их пропускную способность на треть по сравнению со старыми. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 30 мая.

— На МКАД уже построены и реконструированы 18 развязок. Остались четыре, в том числе на пересечении с Алтуфьевским шоссе, — рассказал глава города.

Новые развязки, по словам Собянина, необходимы из-за того, что на развязках клеверного типа потоки транспорта пересекаются. Поэтому если в каком-то из проездов появляется пробка, то и остальные не могут двигаться.

Теперь вместо них на МКАД строят направленные съезды в виде эстакад и тоннелей, чтобы потоки не пересекались. Это позволяет увеличить пропускную способность развязок на треть, подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин открыл вокзал Восточный для поездов дальнего следования.

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транспортная развязкаСергей СобянинМКАД
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