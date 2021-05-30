Сергей Собянин: Новые развязки на МКАД увеличивают пропускную способность на треть

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Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

Строительство современных развязок на МКАД увеличивает их пропускную способность на треть по сравнению со старыми. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 30 мая.

— На МКАД уже построены и реконструированы 18 развязок. Остались четыре, в том числе на пересечении с Алтуфьевским шоссе, — рассказал глава города.

Новые развязки, по словам Собянина, необходимы из-за того, что на развязках клеверного типа потоки транспорта пересекаются. Поэтому если в каком-то из проездов появляется пробка, то и остальные не могут двигаться.

Теперь вместо них на МКАД строят направленные съезды в виде эстакад и тоннелей, чтобы потоки не пересекались. Это позволяет увеличить пропускную способность развязок на треть, подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин открыл вокзал Восточный для поездов дальнего следования.

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