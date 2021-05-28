Обороты столичных предприятий торговли и услуг выросли на 36,5 процента за три месяца

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Выручка предприятий торговли и услуг в Москве выросла на 36,5 процента за три месяца. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 28 мая.

— Рост оборотов предприятий торговли и услуг за апрель по сравнению с мартом составил 6,3 процента, мартовские показатели выше февральских на 16,7 процента, а оборот февраля превысил результат первого месяца 2021 года на 10,1 процента. В целом с января по апрель выручка предприятий торговли и услуг города увеличилась более чем на треть — на 36,5 процента — и составила 1,25 триллиона рублей за апрель, — рассказал заммэра.

Кроме того, оборот торговли с января по апрель вырос на 30 процентов, достигнув 551,9 миллиарда рублей в апреле. Также, по данным Аналитического центра Москвы, оборот предприятий общественного питания с начала года вырос на 33,9 процента и составил в апреле 32,4 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что инвесторы полностью приобрели первый выпуск «зеленых» облигаций Москвы.

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